Belg blijft het dichtst in de buurt van Greipel en Kristoff in massasprint: "Een goede uitslag, goed voor het moreel"

Greipel en Kristoff waren de te kloppen mannen in de Trofeo d'Alcudia-Port d'Alcudia. Dat bleek ook aan de finish. Ook Christophe Noppe smeet zich volop in de massasprint. De Belg van Arkéa-Samsic kaapte zo een mooie derde plaats weg.

Het was in Alcudia de laatste koers van de Challenge Mallorca, met het te verwachten wedstrijdverloop. "Er waren twee ontsnappingen, eentje die bestond uit twintig renners en eentje die bestond uit vijf renners", zo doet Noppe het relaas op de site van Arkéa-Samsic. "Achter hen controleerden de sprintersploegen de wedstrijd."

De meeste aandacht ging naar twee ploegen in het bijzonder. "In de finale heb ik me gericht op de treintjes van de sprintersploegen, vooral op die van Israel Start-Up Nation en UAE, met Greipel en Kristoff als hun respectievelijke kopmannen. Ik ben in hun wiel gebleven. De derde plek is mijn plaats, al waren de eerste twee wel sneller." Dat waren dus winnaar Greipel en Kristoff.

VERANTWOORDELIJKHEID

Met zijn podiumplek laat Noppe zich nog eens gelden, want Arkéa-Samsic trekt niet altijd zijn kaart in de sprint. "Het is een goede uitslag, goed voor het moreel. Wanneer ze op mij rekenen als sprinter, moet ik mijn kans grijpen. Zoveel kansen zijn er niet in een jaar. Het is dus altijd goed om een sterk resultaat neer te zetten wanneer de ploeg mij verantoordelijkheid geeft."