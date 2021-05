Remco Evenepoel pakt bonificatiesecond

Evenepoel is weer een seconde dichter gekomen bij de roze trui

De etappe vandaag van L'Aquila naar Foligno was er eentje van 139 kilometer, en een vrij vlak parcours. Een etappe voor sprinters dus, en niet voor klassementsrenners. Toch is Remco Evenepoel erin geslaagd om een seconde in te lopen op Egan Bernal.

18 kilometer voor de finish in L’Aquila waren er bonificatieseconden te verdienen door middel van een tussensprint. De winnaar van de tussensprint nam twee seconden, en de tweede één seconde. Het kan altijd zijn dat de Ronde van Italië op een seconde aankomt, dus namen Bernal en Evenepoel geen risico en gingen ze beiden vol voor de sprint. Evenepoel werd uiteindelijk tweede, en Bernal derde. Het verdict: Evenepoel doet er weer een secondje af in het eindklassement. Nu staat onze landgenoot op veertien seconden in plaats van vijftien seconden op de Colombiaan.

