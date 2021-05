Dumoulin verandert iets in zijn omgang met anderen en kijkt sportief niet verder dan Olympische Spelen

Over de mentale rust die Tom Dumoulin zocht nadat hij zijn carrière even 'on hold zette' en wat hem deed terugkeren, berichtten we eerder al. Er waren nog wel wat andere thema's die Dumoulin maandag aankaartte tijdens zijn babbel met de pers.

Bijvoorbeeld de iets langere termijn op sportief gebied. Is het de bedoeling dat hij de volgende jaren weer Tour en/of Giro gaat rijden? "Dat weet ik niet. Ik kijk niet verder dan de Spelen, zo is het ook afgesproken. Daarna zal het duidelijker worden hoe de toekomst eruit ziet. Ik ben er nu niet mee bezig of ik in 2022 weer grote ronden ga rijden. Ik heb voorlopig één doel voor ogen."

Het is wel duidelijk wat dat is: een olympische medaille in Tokio. Het is ook afwachten hoe Dumoulin zich naast de fiets zal voelen bij de herneming van zijn carrière. Dumoulin staat erom bekend absoluut voor iedereen goed te willen doen. "Daar ga ik korte metten mee maken. Alleen wanneer iets mij echt aan het hart ligt, ga ik me uitspreken voor of tegen bepaalde dingen. Ik ga niet meer voor anderen denken."

WRIJVINGEN EN WARMTE

Dumoulin wordt vaak omschreven als een lieve en vriendelijke kerel, kortom een heel goed mens. "Van 2012 tot 2017 was ik een veel beter mens dan daarna", meent de 30-jarige Nederlander. "Ik was leuker om mee samen te werken. Ik stond ergens voor en ik spratk dat ook duidelijk uit. Dat leverde zowel wrijvingen als warmte op. De afgelopen jaren was er weinig wrijving en weinig warmte."