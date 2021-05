Gianni Vermeersch heeft plannetje klaar voor Strade Biancherit van woensdag

Gianni Vermeersch is aan een sterke Giro bezig. Hij pakte al een vijfde en zesde plaats en heeft zijn zinnen op de rit van woensdag gezet.

De rit van woensdag, in ware Strade Bianchestijl, spreekt tot de verbeelding. "Ik droom al weken van die rit", klinkt het bij Vermeersch. "Maar ik besef dat het moeilijk zal worden. De klimmetjes zijn wel heel steil."

Een grote ronde voor het eerst rijden is iets bijzonders. "Ik rijd nu voor het eerst tien dagen aan een stuk. Het laat zich voelen, maar ik had erger verwacht. Zondag, na de etappe, was er geen lift in het hotel en moesten we met de trap omhoog. Toen voelde ik wel in de beentjes dat ze vermoeid waren, maar eigenlijk ben ik wel in orde na tien dagen. Ik kan zeker nog tevreden zijn."

Vermeersch verwacht wel wat van de klassementsrenners. "Willen ze oorlog maken, of niet? Ik zal moeten aanklampen bergop en op de iets technischere stroken het verschil moeten maken. Maar het is moeilijk te voorspellen. In de Strade Bianche ken ik de stroken, het parcours en weet ik wat me te wachten staat, wanneer een technische passage valt. Hier is dat niet het geval. Ik ben benieuwd wat het zal geven."

Een plan heeft hij al. "In een ideaal scenario start ik met een mooie voorsprong aan die slotklim. Als ik in de laatste 10 kilometer geen afstand heb genomen van de klassementsrenners wordt het moeilijk voor mij. Ik hoop dat ik al eerder in de rit het verschil kan maken en ik met een kopgroep ben weggereden. Laat ons hopen op een goede dag."