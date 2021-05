'Mikel Landa succesvol geopereerd aan sleutelbeen, maandenlang herstel kan beginnen'

Het was één van de grootste schokken uit het begin van de Giro: Mikel Landa, één van de kandidaten voor het podium, die plots niet meer verder kon. Na een uitwijkmanoeuvre van renners voor hem aan een verkeerseiland smakte Landa hard tegen de grond in de finale van de vijfde rit.

Landa zou niet meer op de fiets stappen: het betekende voor hem meteen het einde van de Giro. Daags voordien was Landa nog één van de toonaangeven de renners bergop. De Spanjaard had in aanloop naar de Giro ook zijn ambitie uitgesproken: dat was eindwinst.

Mikel Landa zou er dus niet eens voor kunnen strijden. Na zijn valpartij werden bij hem enkele gebroken ribben en een sleutelbeenbreuk vastgesteld. Volgens ES Ciclismo is Landa inmiddels ook wegens die sleutelbeenbreuk geopereerd.

DRIE MAANDEN BUITEN STRIJD

De operatie zou zijn uitgevoerd door Mikel Sánchez en zou goed gelukt zijn. Landa kan dus nu beginnen aan zijn revalidatie. Geschat wordt dat die toch een drietal maanden in beslag zal nemen.