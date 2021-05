"Not my business": Peter Sagan gaat niet dieper in op mogelijke overstap naar Deceuninck-Quick.Step

Peter Sagan is ook dit jaar een ritwinnaar in een grote ronde. Maar gaat hij naar Deceuninck-Quick.Step volgend jaar of niet? Dat is natuurlijk de vraag waarop heel wat mensen het antwoord willen weten. Sagan houdt zijn kaarten voorlopig dicht tegen de borst.

Na zijn etappewinst in de Giro kon VTM Nieuws Sagan een vraag stellen over de geruchten rond een overstap naar Deceuninck-Quick.Step en bij hem peilen of hij daar al wat over kwijt kon. "Wel, ik weet het nog niet. Het zijn mijn zaken niet, it's not my business."

MANAGER MOET HET REGELEN

Waarmee de drievoudige wereldkampioene de bal volledig in het kamp van zijn entourage legt. "Dat zijn de zaken van mijn manager, hij regelt al die dingen", aldus Peter Sagan. De Slovaak is aan het einde van dit jaar einde contract bij Bora-Hansgrohe.

Als Deceuninck-Quick.Step hem kan binnenhalen, heeft het alvast een garantie op ritwinst in een grote ronde beet. Na zijn zege in de tiende Girorit heeft Sagan nu al voor het zevende jaar op rij een rit gewonnen in een grote ronde.