Victor Campenaerts krijgt knappe beloning van kopman Nizzolo

Victor Campenaerts van Qhubeka Assos reed gisteren zijn ziel uit zijn lichaam voor sprinter Giacomo Nizzolo.

Campenaerts kon de ontgoocheling niet wegsteken. “Ik ben extreem ontgoocheld”, zei Campenaerts aan GVA. “Giacomo heeft deze Giro niet de beste klimmersbenen, maar hij heeft ongelofelijk gevochten bergop.”

Terugkeren zat er echt niet in. “Er waren al veel snelle jongens gelost en wij misten op de top net de aansluiting. We hebben er alles aan gedaan om terug te keren, maar het was op die superbrede wegen een ongelijke strijd tegen een peloton van honderd man.”

Toen het duidelijk was dat het niet zou lukken, kreeg Campenaerts een knuffel van Nizzolo. “Vóór we ploegmakkers waren, dacht ik dat hij een arrogante Italiaan was. Maar eigenlijk is hij een fantastische kopman. Ik geniet er echt van om voor hem te werken.”