Jonge landgenoot van Lotto Soudal heeft sleutelbeen gebroken: "Ik ga hard werken om sterker dan ooit terug te komen"

Vorig seizoen reed Gerben Thijssen nog naar een knappe tweede plaats in een rit in de Vuelta, maar dit seizoen wil het voorlopig niet echt lukken voor onze landgenoot. De renner van Lotto Soudal kreeg nog meer slecht nieuws, want via Instagram heeft hij laten weten dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken.

"Ik heb mijn sleutelbeen vandaag gebroken en morgen wacht de operatie. Het eerste deel van het seizoen was niet het deel waar ik van droomde, maar ik blijf hard werken om sterker dan ooit terug te komen", aldus Gerben Thijssen.