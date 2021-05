Vandaag wordt cruciaal in Giro: "Een rit waarin je de Giro niet kan winnen, maar wel verliezen"

Na de rustdag trekt de Giro vandaag richting Montalcino. 35 van de 162 kilometer worden over gravel gereden.

Quinten Hermans kijkt enorm uit naar de rit van vandaag. “Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe moeilijker ik denk dat het wordt”, zegt Hermans aan HBVL. “Ik vind het ook gevaarlijk om al mijn pijlen op één rit te richten.”

De renner van Intermarché-Wanty Gobert schat het belang van deze rit hoog in. “Een rit waarin je de Tour niet kan winnen, maar wel verliezen. Dat is woensdag ook zo. Alle klassementsmannen zullen vooraan willen zitten, te meer omdat de tijdsverschillen in het klassement nog niet groot zijn. Ik verwacht chaos en een keiharde koers.”

Deze rit wordt bijzonder en voor Hermans belangrijker dan die van zondag. “De laatste vijf kilometer lopen heel steil omhoog. In de rit van zondag heb ik wel gevoeld dat ik op het grind in het voordeel ben ten opzichte van andere coureurs. Maar als ik op die slotklim moet afrekenen met gepatenteerde klimmers als Bernal, Nibali en Ciccone, dan ben ik wellicht gezien.”