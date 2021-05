Aleksandr Vlasov blijft in het spoor van Egan Bernal in de Giro: "De grote bergen moeten nog komen"

Egan Bernal maakt heel wat indruk in de Ronde van Italië, maar toch is er nog één renner die op minder dan een minuut staat in het klassement. Aleksandr Vlasov volgt namelijk op de tweede plaats op 45 seconden van de Colombiaan.

Vlasov maakt dus een goede indruk en ook in de elfde etappe kwam hij nog zeer dicht tot bij Bernal. "Het was niet makkelijk om Bernal te volgen, maar ik ben blij over mijn wedstrijd en die van mijn ploegmaats. Door de sterke prestatie van de jongens kenden we een goede dag in deze lastige rit", legde Vlasov uit na de etappe en staat te lezen bij Wielerflits. De renner van Astana-Premier Tech volgt nu op 45 seconden van Egan Bernal. Alles kan dus nog in deze Giro. "Nu gaat mijn concentratie naar de volgende ritten, want de grote bergen moeten nog komen", aldus Vlasov.