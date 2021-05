Lawrence Naesen vindt top tien in zware 'Strade-rit' top, al wilde hij meer: "Dat heeft me de benen afgesneden"

Lawrence Naesen rijdt zeker geen anonieme Giro. Met een top tien in de 'Strade Bianche-rit' kan hij weer een degelijke uitslag bijschrijven, nadat hij al achtste werd in de tweede rit naar Novara. Op weg naar Montalcino bracht Naesen de vroege vlucht tot stand.

"Het was een van de doelen om in de ontsnapping te zitten", vertelde Naesen over de etappe naar Montalcino. "Ik denk dat ik de eerste was die aanviel. We waren snel weg. Dat was al een eerste opzet dat geslaagd was. Een tweede opgave was om voldoende tijd te pakken. We werkten heel goed samen."

Dat lukte, want de vluchters reden bijna vijftien minuten bij mekaar. "Ideaal. Dat is nooit gemakkelijk, dus super dat dit lukte." Naesen kwam uiteindelijk als tiende over de streep. "Een top tien kunnen rijden in zo'n zware etappe in mijn eerste grote ronde, dat is top. Ik wilde graag nog beter doen en de etappe winnen, maar dat was niet gemakkelijk. Op het einde was het echt heel zwaar."

ZELF AANGEVALLEN

Het is ook niet zo dat de Belg van AG2R zich de hele tijd gedeisd hield. "Op dertig kilometer van de aankomst ben ik zelf in de aanval gegaan. Dat heeft me een beetje de benen afgesneden. Maar goed, als je niet probeert, dan heb je ook niets. Top tien, dat is altijd goed."