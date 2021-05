Lotto Soudal ziet Belg uit de Giro stappen: slechts de helft van de oorspronkelijke ploeg blijft over

De twaalfde rit in de Giro heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd. Daar zijn ze ook bij Lotto Soudal niet aan ontsnapt. Dan gaat het helaas niet over tijdsverlies, maar wel over fysieke impact. Kobe Goossens kan de Giro niet verderzetten. Lotto blijft zo over met vier renners.

Eerder in de etappe waren er al vijf opgaves toen in de loop van de namiddag ook de opgave van Kobe Goossens werd gemeld. Lotto Soudal was al maar met vijf renners aan de rit begonnen. Het wordt nu wel heel stil in de bus, want enkel De Gendt, Kluge, Oldani en Vanhoucke blijven over.

Lotto laat weten dat Goossens eerder in de koers betrokken was geraakt bij een valpartij. Daarbij had de Girodebutant zijn rechterhand bezeerd. In die mate dat Goossens moest afstappen en de etappe niet meer uitreed.

🇮🇹 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro



Unfortunately, @KobeGoossens was forced to abandon the Giro 😟



Kobe hurt his right hand due to a crash earlier in the race. Further scans will be taken to reveal the exact injury. Hoping to see you back on the attack soon! 💪 pic.twitter.com/cpwOfihtpV — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 20, 2021

Verdere onderzoeken zullen de exacte aard van zijn blessure moeten vaststellen. Kobe Goossens liet zich alvast op positieve wijze opvallen tijdens deze Giro. In de achtste rit was de 25-jarige renner mee in de aanval en kwam hij als zesde over de streep.