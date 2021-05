Miguel Angel Lopez zet koninginnenrit Ruta del Sol op zijn naam, knappe tweede plaats voor Nederlander

In de Ruta del Sol heeft de Colombiaan Miguel Angel Lopez de rittenwedstrijd naar zijn hand gezet. De renner van Movistar won namelijk de koninginnenrit en is ook de nieuwe leider in het klassement.

Miguel Angel Lopez heeft zijn eerste overwinning in het shirt van Movistar beet. De Colombiaan was de sterkste in de koninginnenrit, maar hij had het zeker niet onder de markt. De Nederlander Antwan Tolhoek maakt het hem namelijk opvallend moeilijk. Uiteindelijk kon Miguel Angel Lopez het zelfs pas in de sprint afmaken tegen de Nederlander van Jumbo-Visma. De Canadees James Piccoli eindigde op de derde plaats. Miguel Angel Lopez is ook de nieuwe leider.