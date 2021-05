Ritwinnaar in Giro in de wolken: "Het meest fantastische wat ik al heb meegemaakt" en "Hij is als een broer voor mij"

Opnieuw is er een droom waargemaakt in de Giro. "Fantastisch", is wat de ritwinnaar van de twaalfde rit te binnen schoot tijdens zijn reactie na de etappe. Andrea Vendrame is dolgelukkig, ook omdat zijn kamergenoot evenzeer goede zaken deed.

"Ik ben zeer tevreden. Het belangrijkste doel met de ploeg was om in de ontsnapping te zitten, ook om met Geoffrey Bouchard punten te pakken voor de blauwe trui. We hebben ervoor gewerkt om zoveel mogelijk punten te verzamelen", legt Vendrame uit met welke betrachting de AG2R-mannen in de vlucht zaten.

GOED GEANTICIPEERD

Nadien was het dan aan Vendrame zelf. "In de finale heb ik aangevallen om te anticiperen op mannen die bergop sterker waren. Nadien bleven we met vier over. In de finale had ik door dat ik de sterkste zou zijn in de sprint. Het is een ongelooflijke overwinning. Een etappe winnen in de Giro is het meest fantastische wat ik in mijn carrière al heb meegemaakt."

Ook voor zijn ploeg is het ongetwijfeld een opluchting. "Een andere Giro begint nu, want de ploeg kan veel meer op zijn gemak zijn. Ik hoop dat we nog meer kunnen winnen." De samenwerking met zijn goede vriend Bouchard verliep tijdens de rit uiteraard opperbest. "We zijn kamergenoten, Geoffrey is als een broer voor mij. Toen ik aanviel, heeft hij me veel verteld via de oortjes. Ik ben ook voor hem tevreden."