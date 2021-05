🎥 Lawrence Naesen krijgt lachers op de hand en komt in contact met vangrail door... regenjasje

Gelukkig zijn er nog incidenten in de koers waar je achteraf mee kan lachen. Zoals Lawrence Naesen die op komische wijze valt omdat hij moeite heeft met zijn regenjas aan te trekken. Als je daardoor echt een smak maakt, kan dat natuurlijk ook pijn doen, maar heel erg was het allemaal gelukkig niet.

Het Giropeloton begon de twaalfde etappe in Siena in de zon, maar in de loop van de rit begon het fel te regenen. Vele renners begonnen massaal regenjackjes aan te trekken. Lawrence Naesen had dat op een kleine zeventig kilometer van de meet nog niet gedaan, maar besloot dan er toch ook één aan te doen.

Naesen zat op dat moment aan de rechterkant van de baan in het peloton en had nogal wat moeite om zijn regenjasje op een behoorlijke manier aan te krijgen. De renner van AG2R botste zelfs op de vangrail. In het Eurosport-programma Kop over Kop, waarin ze napraten over de gebeurtenissen van de dag in de Giro, hadden ze dit opvallende moment ook opgemerkt.

🚴‍♀️🇮🇹 | Jasjes en de Giro - het blijft een ongelukkige combinatie...

Ze haalden er ook beelden bij uit de Giro van vorig jaar, toen Wilco Kelderman ook zo'n moeite had met zijn regenjasje. Aangezien het maar een klein valpartijtje was, zal Lawrence Naesen er achteraf ook wel met de glimlach op kunnen terugkijken.