Italiaans wielerpubliek kan amper wachten op beklimming van Zoncolan: alle tickets in mum van tijd uitverkocht

Zaterdag is het eindelijk zover in de Giro: de etappe naar de Zoncolan. De aankomst boven op de mythische klim belooft voor vuurwerk te zorgen tussen de klassementsmannen. En ook het publiek is er nu al meer dan klaar voor.

Het zal geen stormloop zijn zoals in andere tijden op de Zoncolan. Toch is er publiek toegelaten: de organisatie laat welgeteld 1000 toeschouwers toe op de berg. Het vraagt wel om hiervoor een bedrag van 10 euro te betalen. Een ticketje Zoncolan dus, voor wie Bernal, Evenepoel en Yates naar boven wil zien klimmen.

Naast toegang tot de berg te verkrijgen kunnen de mensen zich met dit ticket ook wel naar boven en naar beneden laten brengen via de kabelbaan. Het is natuurlijk wel niet de gewoonte in het wegwielrennen dat toeschouwers moeten betalen om naar de wielrenners te gaan kijken.

UITVERKOCHT IN 12 MINUTEN

Dat heeft de Italianen niet tegengehouden: er was wel degelijk een grote vraag naar de tickets. In amper twaalf minuten tijd waren alle kaartjes de deur uit, meldt Sporza. De passie van de fans in de Giro is meer dan ooit aanwezig. De renners zullen hun aanmoedigingen goed kunnen gebruiken tijdens de 14 kilometer lange beklimming.