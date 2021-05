Kobe Goossens blikt terug op opgave in de Giro: "Het was niet veilig meer"

Op zijn Twitteraccount komt Kobe Goossens nog eens terug op zijn vertrek uit de Ronde van Italië. "Ik ben superontgoocheld dat ik de Giro moet verlaten door een zware valpartij in het begin van de etappe van gisteren", zegt Goossens. De Leuvenaar bezeerde zijn rechterhand bij die crash.

Dat hinderde hem toch te erg om de rit nog te kunnen uitrijden, laat staan om nog twee weken verder te koersen. "Ik heb geprobeerd om door te zetten, maar het was niet veilig meer. Nu is het tijd om het hoofd leeg te maken en toe te werken naar de volgende doelen."

Super disappointed that I have to leave the Giro due to a hard crash in the beginning of yesterday’s stage. I tried to continue but in the end it wasn’t safe anymore. Now time to refresh the mind and start working towards the next goals! #comebackstronger