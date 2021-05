Nizzolo na eerste ritzege in Giro: "Hier ga ik van genieten"

Na elf tweede plaatsen heeft Giacomo Nizzolo vandaag eindelijk zijn eerste overwinning in de Giro d'Italia geboekt.

En of hij tevreden was met zijn ritzege. "Eindelijk", klonk het. "Mijn doel vandaag was tweede worden, had ik deze morgen gezegd. Dat was misschien de truc om de zege te pakken. Ik ben superblij. Mijn enige doel vandaag was de sprint doen, niet ingesloten geraken in de finale. Ik ging van vrij ver de spurt aan, maar ik had de benen, en het lukte."

Op zes kilometer van het einde zette Victor Campenaerts de ploegtrein op. "We namen toen al de leiding wegens de rotondes. Ik wist dat dat vrij vroeg was, maar ik wou daar veilig door geraken, zonder problemen."

Edoardo Affini probeerde nog roet in het eten te gooien. "Hij was mijn referentie. Ik probeerde hem zo laat mogelijk te pakken. Hij deed een grote inspanning, waarvoor proficiat, maar ik ben zo blij dat ik won. Dit betekent heel veel. Hier ga ik van genieten. Al denk ik niet dat deze ritzege nu mijn waarde verandert."