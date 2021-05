Alberto Contador verliest weddenschap met zege van Fortunato

Lorenzo Fortunato was op sterven na de dood in de laatste kilometers, maar pakte wel een fantastische overwinning.

De Italiaan Lorenzo Fortunato schonk zijn ploeg EOLO Kometa de eerste overwinning van het seizoen en wat voor eentje is dat geworden. Ploegleider Alberto Contador kon alvast met zijn vreugde geen blijf.

“Dit team is het beste. Bij de eerste aanvallen zat ik samen met mijn teammaat Vincenzo Albanese. We zijn ook samen mee kunnen gaan in de vlucht van de dag. Daarin ging het eenvoudig”, zegt Fortunato.

Fortunato toonde zijn goede vorm en reed naar een fantastische overwinning. “Toen de Zoncolan begon, viel ik aan en bleef ik even achter Tratnik hangen. De benen waren heel goed.”

Alberto Contador had zijn renners uitgedaagd om te stunten in de Giro. Dat hebben ze met Fortunato nu gedaan. Als tegenprestatie moet Contador van Milaan naar Madrid fietsen...