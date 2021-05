Na alweer nieuwe opgave zijn ze bij Lotto in de Giro nog met 3; De Gendt komt weer met gevatte opmerking

In de ploegbus van Lotto Soudal in de Giro kun je stilaan een naald horen vallen. Thomas De Gendt is gelukkig nog steeds van de partij. Naast hem ook nog Harm Vanhoucke en Stefano Oldani. That's it. Meer schiet er niet meer over van de oorspronkelijke Lotto-ploeg.

Met enkele opgaves op korte tijd ging Lotto Soudal in de Giro al snel van acht naar vijf renners. Een drietal dagen geleden moest dan ook Kobe Goossens opgeven met een handblessure. Zo bleef al maar de helft van de ploeg meer over. Inmiddels heeft ook Roger Kluge moeten opgeven. De Duitser reed de bergetappe met aankomst boven op de Zoncolan niet uit. Exit Kluge dus. In de rit naar Montalcino was de helper nog mee in de vroege vlucht gegaan en verdienstelijk zevende geëindigd. Extra ploegmaats — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 22, 2021 Thomas De Gendt, die met elke situatie wel gevat weet om te gaan, doet dat nu opnieuw. Op een online poll met de vraag 'Wie missen jullie het meest in deze Ronde van Italië' gaf De Gendt het antwoord: 'Extra ploegmaats'.