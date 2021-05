Dit heeft zestiende Girorit te bieden: Evenepoel strijdt voor toptienplek op één col boven de 2000 meter!

Het belooft op deze Pinkstermaandag een Girorit te worden om nooit te vergeten. Voor Evenepoel al helemaal niet.

Afzien gaat het zijn voor iedereen, daar valt niets aan te doen. Als je voelt dat je de benen hebt om mee te doen voor de eerste plaatsen, doet het misschien toch net dat tikkeltje minder zeer. Het is niet niets wat de renners te wachten staat. Na de start in Sacile loopt het op La Crosetta al bergop. Een klim van eerste categorie, niet te onderschatten dus, en toch vooral een opwarmertje voor het nog zwaardere werk.

VOORAF ZWARE BERGPASSEN OP HET MENU

Na het passeren van de twee tussensprint zouden de renners zich opmaken voor de beklimming van de Passo Fedaia: veertien kilometer klimmen aan een gemiddelde van 7,5%. Het kan altijd nog wat zwaarder met de Passo Pordoi, traditioneel een scherprechter in de Giro. Ook de Passo Giau, de laatste klim van de dag, gaat er fel inhakken. Het gemiddelde stijgingspercentage is hier om en bij de 9%.

NOG DALEN NA PASSO GIAU

Eens boven op de Passo Giau is het nog 18,5 kilometer naar de finish, met voornamelijk daalwerk. Wie enigszins de schade kan beperken, kan in de finale misschien nog terugkeren. Al zullen die wellicht niet met velen zijn.

Update: door de voorspelde sneeuw en regen heeft de organisatie beslist om de beklimmingen van de Passo Fedaia en Passo Pordoi te schrappen. Van de drie cols boven de 2000 meter blijft zo enkel de Passo Giau over.

© photonews

Remco Evenepoel heeft aangegeven dat zijn ploegmaats niet meer voor hem moeten werken, maar zelf wil hij wel zo lang mogelijk in die top tien blijven staan. Voor een jong talent als hij is een etappe als deze dé ultieme test. Evenepoel is voorlopig zevende. De mannen die bij hem in de buurt staan zullen ook niet allemaal zomaar naar boven fladderen. Dat dient hij op de lastige momenten in zijn hoofd te houden.

© photonews

Voorts mogen we weer een sterke Bernal verwachten op deze bergen, want voorlopig is er nog geen teken van verzwakking te zien. De roze trui heeft wel al een bepaalde marge waardoor hij niet hoeft aan te vallen. Dat is in principe aan de concurrentie. Maar heeft wel iemand dat in de benen? Yates misschien? Voorts ook uitkijken of er iemand vooraan het klassement helemaal wegzakt.