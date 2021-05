Ontketende Bernal heeft na tweede ritzege Giro nu nog pak steviger in zijn greep, klassement is weg voor Evenepoel

Egan Bernal is niet te stuiten in deze Giro. Niet door de regen, niet door de tegenstand, niet door het inkorten van de koninginnenrit door twee zware beklimmingen te schrappen. Bernal reed op de Passo Giau iedereen uit het wiel en neemt nu echt wel een stevige optie op de eindzege.

Door de regen en de sneeuw werden twee van de drie cols boven de 2000 meter geschrapt. Het werd dus een onthoofde koninginnenrit, maar het parcours was nog zwaar genoeg om een pak schade aan te richten. Dan maar beter letterlijk de vlucht vooruit nemen, dachten meer dan twintig renners. Daarbij ook de Belgen Harm Vanhoucke en Louis Vervaeke.

Er was nog schoon volk in de kopgroep, met mannen als Almeida, Formolo, Martin en Nibali. Uiteindelijk zou Pedrero de vluchter zijn die het langst voorop kon bleven. Daarmee had u het al begrepen: dit zou niet één van die ritten zijn waarin een renner uit de vroege ontsnapping met de ritzege aan de haal ging. Hiervoor gaven de klassementsmannen niet genoeg prijs.

EVENEPOEL GELOST VOOR PASSO GIAU

Door het wegvallen van die twee beklimmingen moest het bergop vooral op de Passo Giau gebeuren. Aan de voet van de slotklim had Evenepoel al gelost uit het peloton. Zit hij helemaal door zijn krachten of kan hij door extra tijd te verliezen binnenkort eens een gooi doen naar een ritzege? De nabije toekomst zal het ons vertellen. Zijn klassement is alleszins weg.

De groep der favorieten werd bijzonder snel uitgedund. Ook Yates kende een moeilijk moment en dat was toch de nummer twee van het klassement. Bernal had dan ook begrepen dat er weer zaakjes konden gedaan worden: de roze trui verhoogde het niveau. Op 3,5 kilometer van de top was hij al alleen en kort nadien had hij ook Pedrero opgerold.

CARUSO EN BARDET BEPERKEN SCHADE

Caruso en Bardet beperkten als enigen de schade. Zij maakten samen in de afdaling nog wat goed, maar het leed geen enkele twijfel dat Bernal de allerbeste was in de etappe naar Cortina d'Ampezzo. De Colombiaan soleerde naar winst: zijn tweede ritzege in deze Giro, die hij nu helemaal in zijn greep heeft. Er zitten nog zware ritten aan te komen, maar de eindzege in Milaan lonkt al.