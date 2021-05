🎥 Dimitri Claeys spreekt Campenaerts en andere ploegmaats vanuit België moed in: "Ongelooflijk wat jullie doen"

Ook van op andere fronten worden de renners en stafleden van Qhubeka ASSOS uit de Giro moed ingesproken. Onder andere door Dimitri Claeys, die dat doet vanuit België. "Jongens, ik ben heel trots op jullie. Het is ongelooflijk wat jullie doen", richt Claeys zich tot zijn teamgenoten.

Het einde van de Ronde van Italië is natuurlijk nog niet blijven gaan. "Gewoon blijven gaan. Gefeliciteerd." Die felicitaties zijn vooral voor de ritoverwinningen: Qhubeka triomfeerde drie keer in vijf etappes, van rit 11 tot en met rit 15. Telkens zat er een dag tussen waarin een andere ploeg een ritje kon meegraaien, maar rit 11, 13 en 15 waren voor Qhubeka.

🇮🇹 #Giro



Our @giroditalia team has given us a lot to cheer about over the last week!



Some messages of support from our team in Belgium!



Ubuntu- I am because we are



🇧🇪 @dimitriclaeys



📽️ Gunther Landrie#BicyclesChangeLives 🖐️ pic.twitter.com/oXCRRfpU0K