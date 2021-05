🎥 Gianni Moscon laat het zich smaken: renner van Ineos gaat tijdens volle beklimming... een pintje drinken

Gianni Moscon is een speciaal geval, dat weten we al langer dan vandaag. Dit jaar rijdt de Ineos-man ook terug weer op een hoog niveau. In de Giro-ploeg is de Italiaan een nuttige werkkracht voor Egan Bernal. Als dat werk er op zit, is het al eens tijd voor wat anders.

Er zijn op internet beelden opgedoken van Gianni Moscon op de Passo Giau, de beklimming die er het meeste toedeed in de onthoofde koninginnenrit van de Giro. Wanneer Moscon zijn werk had gedaan voor Bernal en loste op de Passo Giau, boden enkele mensen langs de kant van de weg een frisse pint aan. Gezien de temperaturen in de bergen moet het wel een heel fris pintje geweest zijn. In elk geval: Moscon kwam zo goed als tot stilstand en nam de pint bier met dank aan. De Italiaan dronk er meteen eens van en zette met het bekertje in de hand zijn weg verder. Si vola altissimo 🍻😍#giro #raigiro pic.twitter.com/EXfJfiKDAC — Ciclismo Ignorante (@Ciclignorante) May 24, 2021 Voor de volledigheid: Moscon bereikte de finish als 65ste. Zijn grootste successen dit jaar tot dusver zijn de twee ritzeges in de Ronde van de Alpen.