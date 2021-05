Alexandr Vlasov valt van het podium, maar kende ook heel wat pech in koninginnenrit: "Een teleurstellend moment, maar ik kan er niets aan doen"

In de koninginnenrit kwam Vlasov pas na enkele andere klassementsrenners binnen, maar de Rus had een goede uitleg klaar op de website van Astana-Premier Tech. "Toen ik mijn jas begon uit te trekken, raakte op de een of andere manier een mouw mijn wiel, waardoor het onmiddellijk blokkeerde. Ik moest stoppen om het probleem op te lossen, maar gelukkig was onze auto niet ver achter, dus kreeg ik hulp van onze mecanicien. Met de steun van mijn teamgenoten probeerde ik terug te komen bij de groep, maar dat lukte niet omdat ik vrij ver achter lag", legde Vlasov uit.

"Het is een teleurstellend moment, maar ik kan er niets aan doen. We hebben ons best gedaan tot aan de finish, maar ik verloor toch nog tijd op mijn concurrenten. Ik voelde mij vandaag echt goed en mijn teamgenoten hebben geweldig werk voor mij geleverd, maar het geluk was vandaag niet aan onze zijde. Ik ga echter niet opgeven en ik zal blijven vechten in de derde week", aldus de Russische klassementsrenner.

💠 @giroditalia | 🎙️



"When I started to take off my jacket, somehow a sleeve touched my wheel, immediately blocking it. With support of my teammates I tried to come back to the group, but it did not work out", - @ale_vlasov



📰👉Read more: https://t.co/zq7IOEZ9cdGiro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro pic.twitter.com/240MCBE23S