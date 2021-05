Brent Van Moer op weg naar eerste profzege, maar dan wordt hij de verkeerde richting uitgestuurd: "Hij zit in zak en as"

Straffe ontknoping in de Ronde van Limburg. Brent Van Moer leek op weg naar zijn eerste profzege, maar in het absolute slot werd hij door een seingever de verkeerde kant uitgestuurd. Daardoor ging Tim Merlier met de zege aan de haal.

Kurt Van de Wouwer, ploegleider bij Lotto Soudal, gaf meer uitleg bij Sporza. "Het is duidelijk dat twee seingevers Van Moer de verkeerde kant hebben uitgestuurd. De seingevers gaven aan dat Van Moer de afleiding van de volgwagens moest volgen", aldus Van de Wouwer.

Volgens Van der Wouwer is de ontgoocheling groot bij Brent Van Moer. "Hij zit in zak en as. Hij was de sterkste renner vandaag, want hij zat in de vroege vlucht en ook de nieuwe renners die erbij kwamen, reed hij er allemaal af. Alles ging perfect tot op 500 meter van de streep."