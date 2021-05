UPDATE: Drama met kabelbaan heeft ook gevolgen voor Giro

Eén minuut stilte werd in de Giro gehouden voor aanvang van de rit naar Cortina d'Ampezzo. Wellicht zal er ook in de negentiende etappe een soort van bezinningsmoment komen vanwege het ongeluk in Italië met een kabelbaan. Ook een parcourswijziging is niet uitgesloten.

Het drama met een kabelbaan op de Mottarone haalde de wereldpers. Veertien mensen lieten daarbij het leven. Enkel een jongetje van vijf overleefde de ramp, hij ligt met verwondingen in een ziekenhuis in Turijn. In principe passeert de Giro vrijdag op de top van de Mottarone. OPROEP VAN MINISTER VAN TRANSPORT Volgens Belga heeft Enrico Giovannini, de Italiaanse minister van Transport, de Giro-organisatie opgeroepen om die dag het parcours te wijzigen uit respect voor de slachtoffers. Ook vraagt de overheid om tijdens een moment van bezinning de slachtoffers te herdenken. Update: De Giro-organisatie is ingegaan op de vraag van de overheid. In plaats van de Mottarone zal er een andere beklimming worden aangedaan en het parcours is ook tien kilometer ingekort.