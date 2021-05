Giulio Ciccone maakt nog steeds kans op een plaats op het eindpodium van de Giro: "Het was een epische etappe"

Giulio Ciccone was dit seizoen normaal gezien de kopman van Trek-Segafredo in de Vuelta, maar door de val op training van Nibali en de ambities van Mollema om gewoon voor ritzeges te gaan, krijgt Ciccone in de Giro al zijn kans om te laten zien wat hij kan als klassementsrenner.

Hij doet het voorlopig uitstekend, want dankzij een vierde plaats in de koninginnenrit, staat de Italiaan nu op een zesde plaats in het algemeen klassement. "De route werd aangepast, maar het nieuwe profiel blies elke tactiek die we van gisteravond hadden weg en maakte de dag explosiever. Het tempo lag vanaf het begin hoog, maar de Passo Giau maakte natuurlijk het echte verschil. Het was een epische rit", legde Ciccone uit op de website van Trek-Segafredo.

Ciccone is blij dat hij het tempo van de eerste renners, zoals onder meer Bernal, niet heeft gevolgd. "Ik heb niet toegegeven aan het instinct om te volgen, ook al voelde ik mij goed. Ik heb op mijn eigen tempo geklommen. Als ik nu naar het algemeen klassement kijk, is dat een keuze die zijn vruchten heeft afgeworpen."