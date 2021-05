Merlier won in alle chaos Ronde van Limburg: "Uit het oog verloren of Brent Van Moer nu gegrepen was of niet"

Tim Merlier deed gewoon wat hij moest doen in de Ronde van Limburg: de sprint winnen. Dat Brent Van Moer verkeerd was gereden, daar kon Merlier natuurlijk ook niets aan doen. De rappe man van Alpecin-Fenix vroeg zich na de finish nog even af of hij wel gewonnen had. Ja, dus.

"Op 500 meter van de streep waren er een paar renners verkeerd gereden", haalde Merlier aan wat er aan de hand was in de gekke slotkilometer. "Ik denk dat Florian Vermeersch daar ook verkeerd reed. Eerst wou ik nog de verkeerde weg nemen. Ik was volledig uit het oog verloren of Brent Van Moer nu gegrepen was of niet. Ik stak wel mijn handen in de lucht, maar dan dacht ik: "Oei, win ik wel? Ik zal toch niet tweede zijn, ofzo?""

Neen, Merlier kwam wel degelijk als eerste over de streep. "Gelukkig win ik wel." Het verloop van de koers was allesbehalve gemakkelijk voor Alpecin-Fenix. "Het was zodanig nerveus, ze kwamen langs alle kanten. Dan is het moeilijk voor de jongens om vooraan te blijven. Op een bepaald moment moeten ze toch ook plooien en dan hebben we een beetje gepokerd. Uiteindelijk komt alles goed."

NOG GEEN 100 PROCENT

Merlier stopte onlangs uit de Giro met maag-en darmklachten. Hoe is het dan nu juist met hem? "Ik ben uiteraard veel beter. Ik was niet helemaal honderd procent, maar ik win de koers, dus ik mag zeker niet klagen." De volgende koersen op zijn programma zijn Dwars door het Hageland, Elfstedenronde en de Ronde van België.