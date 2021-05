Vlaamse wielrijdersbond heeft Miss Flandrienne aangeduid voor 2020 en 2021

De Vlaamse Wielrijdersbond heeft deze maand de gelegenheid gezien om Miss Flandrienne aan te duiden voor zowel 2020 als 2021. Voor vorig jaar was dat ook nog niet gebeurd gezien de pandemie. Nu werden meteen twee dames in de bloemetjes gezet.

Er moest ook nog wel altijd met corona rekening gehouden worden. Er was dus geen sprankelende show voor een volle zaal, wel een corona-veilige ceremonie in de gezonde buitenlucht van Buggenhoutbos. De winnares voor 2020 is Ute De Meyer (26), lid van de Beerse Wielertoeristen. De regerende Miss Flandrienne is Jolien Dessein (23), lid van W.T.C. Drongen 33x25.

Foto: Jolien Dessein. Credits Vlaamse Wielrijdersbond.

Beide dames werden verkozen op basis van een kleine 10 000 stemmen uit een groep van finalistes. Voor 2020 werd Sofie Janssens (26) de eerste eredame vóór Marie Vandendriessche (19). De andere genomineerde dames waren Indra Frooninckx (40) en Karen Maerivoet (29).



Voor 2021 werd Lesley Beeckmans (41) de eerste eredame vóór Meri Koyen (33). De andere genomineerde dames waren Nicky Apers (30) en Tine Willems (39).