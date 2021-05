Deceuninck-Quick-Step is eerste plaats op UCI Team Ranking kwijt: Team INEOS Grenadiers neemt leidersplaats over

In de UCI Team Ranking is er een nieuwe leider. De leidersplaats was de voorbije maanden voor Deceuninck-Quick-Step, maar Team INEOS Grenadiers heeft de rol nu overgenomen. Jumbo-Visma staat op de derde plaats.

In het individuele klassement (Roglic aan de leiding) en het landenklassement (Frankrijk aan de leiding) verandert er niets, maar in het ploegenklassement van de UCI is er vanaf nu een nieuwe leider. Team INEOS Grenadiers heeft namelijk de leiderspositie overgenomen van Deceuninck-Quick-Step. Team INEOS Grenadiers heeft 6746 punten, terwijl Deceuninck-Quick-Step 6718.8 punten heeft. Jumbo-Visma volgt op de derde plaats met 5151 punten.