Boonen en Museeuw bespreken Evenepoel: Giro-deelname rare beslissing en kritiek op stuurmanskunst te makkelijk

Tom Boonen en Johan Museeuw hebben uiteraard ook de avonturen van Evenepoel in de Giro gevolgd. Die begon zeer veelbelovend, maar eindigde met een valpartij. De twee gaan niet helemaal mee in de kritiek op de stuurmanskunst van Evenepoel. Wel was de Giro misschien niet ideaal voor een comeback.

Een grote ronde rijden na al die maanden van afwezigheid, dat is wel wat. "Dat vond ik een gewaagde combinatie, met elke dag stress op een hoog niveau", stelt Museeuw in HLN. "Hij kon niet rustig vertrouwen opdoen na een zware val in Lombardije. En als hij dan opnieuw valt, breekt een beetje de hel los."

Boonen gaat akkoord met die redenering. "Ik vond het een rare beslissing om Evenepoel na zo'n lange periode uit competitie meteen de Giro te laten rijden, met al die verwachtingen erbij. De buitenwereld heeft hem tot kandidaat-winnaar gekatapulteerd. Ikzelf ging niet mee in die manie."

WINTERCROSSEN

Het topic van zijn stuurmanskunst komt nu weer helemaal naar voren. "Ik vind het makkelijk om na deze val nu kritiek te geven over zijn stuurmanskunst. Maar Remco is zeker niet de grote stuurman in het peloton. En dat is geen schande. Dat kun je niet aanleren in een week. In de winter kan je het wel bijschaven. Wie ben ik om dat te zeggen, maar hij zou deugd kunnen hebben van wintercrossen. Dat kan hem vertrouwen geven."

© photonews

Boonen wil al helemaal niet de stuurmanskunst van Evenepoel uitroepen tot hét grote probleem. "Dat vind ik te kort door de bocht. Ik heb Remco in het verleden al goed weten afdalen, zoals in San Sebastián. Ik denk dat Remco nu vermoeid is. Ik zou hier geen blijvende conclusies uit trekken."

IN VOLLE ONTWIKKELING

De vraag is: wat nu? "Remco heeft zijn leeftijd mee én tegen", aldus Boonen. "Die jongen is nog in volle ontwikkeling en ontdekt zijn eigen grenzen, dan ga je er soms over. Zijn 'moral' zal nu wel laag zijn, maar het is belangrijk dat hij nu de 'resetknop' induwt en voldoende recupereert. Hij moet zich niet laten opjagen, beseffen dat hij met zijn leeftijd en na de val de tijd moet pakken die hij nodig heeft."