Caruso voelt zich goed in de Giro: "Toen ik ook Bernal zag afzien, kreeg mijn vertrouwen een boost"

Gisteren reden de renners de zeventiende etappe van de Ronde van Italië. 192 kilometer van Canazei naar Sega di Ala. Iedereen in het peloton zag af tijdens de laatste klim, ook Italiaans renner van Team Bahrain Victorious, Damiano Caruso.

“Het laatste anderhalf uur was het vol gas, vooral op de slotklim. Die was echt super lastig. Zoals ik al had verwacht, viel Simon Yates aan. Hij maakte echt het verschil op de laatste klim. Maar ik voelde mij goed en hield mijn tempo vast tot de finish. Het verschil met Yates was nog best prima, dus dat had ik onder controle”

“Ik kon hem niet volgen, dus ik had ook geen andere optie dan mijn eigen tempo aanhouden. Maar toen ik de roze trui zag afzien, net als ik, was dat goed voor mijn zelfvertrouwen. Op dat moment wist ik dat het heel lastig was voor iedereen op dat moment”, aldus Caruso in zijn reactie na de zeventiende etappe van de Ronde van Italië.