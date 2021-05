Duitse sprinter hoopt op... een sprint maar "Het kan ook een vroege vluchter zijn die wint"

In het parcours van vandaag kan het een beetje alle kanten uitgaan, er kan een groep van vluchters gaan vliegen of de rit kan eindigen in een massasprint, dat weet ook de Duitse renner van Team Qhubeka Assos, Max Walscheid. Die alvast hoopt op een massasprint aan het einde van de rit.

“Ik denk persoonlijk dat het een etappe voor de vluchters zal zijn en daar zullen we ons, als ploeg dan ook op focussen. Ik persoonlijk, als sprinter, hoop natuurlijk op een sprint. We hebben natuurlijk nog opties in de ploeg om de rit vandaag te winnen, maar ik heb dat de groter groep naar de finish gaat”, aldus Max Walscheid.

🎙️ @MaxWalscheid: "Personally I believe in the breakaway day. And we will also focus on that. Me as a sprinter I hope personally for a bunch sprint, but we have different options, and I hope that the bigger group goes to the finish line."



Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/rFCKDvMI1c