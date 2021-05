Jumbo-Visma collectief sterk en heeft nog altijd verrassende renner in top 10: "Een lekker gevoel"

Niet elke rit is al een feest geweest in deze Giro voor Jumbo-Visma, maar in rit 17 was het collectief wel erg sterk. Het had drie renners die heel erg lang meegingen bergop: Tobias Foss, George Bennett en Koen Bouwman. Die eerste staat nog altijd in de top tien.

Jumbo-Visma kwam naar de Giro voor een klassement met Bennett, maar die bleek al snel niet goed genoeg te zijn. Foss daarentegen ontpopte zich als één van de aangename verrassingen. Met een voorlopige negende plek in het klassement mag de Noor dromen van een top tien in Milaan. Bennett is verbeter in de loop van de Giro en staat inmiddels twaalfde. Op de Sega di Ala klom ook Koen Bouwman prima.

"Ik kijk met een goed gevoel terug", zegt Foss over de bergrit. "Koen en George, maar ook Paul Martens en Edoardo Affini hebben goed werk geleverd. We zaten goed geplaatst in de finale. De slotklim was bijzonder pittig. Voor mij wellicht iets te steil, maar mede door de hulp van George die constant in mijn buurt was, kon ik op een goed tempo naar boven rijden."

OOK ZELF VERRAST

Foss staat zelf ook te kijken van wat hij allemaal presteert. "Het verrast mezelf enigszins dat ik me in de derde week van een grote ronde kan mengen tussen de favorieten. Dat is een lekker gevoel. Er komt nog een aantal pittige dagen aan."

Wat zijn de betrachtingen nog in de laatste dagen van de Giro? "We zullen als ploeg proberen een etappe te winnen en zullen vol gas rijden in de resterende etappes. Ik hoop dat ik na de tijdrit van zondag mezelf terug kan vinden in de top tien van het klassement."