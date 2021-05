Ook België gaat liefst niet naar Wit-Rusland: "Zouden dingen uittesten, maar dat mag niet ten koste gaan van veiligheid"

Wit-Rusland is momenteel niet de favoriete bestemming van veel Europeanen. Ook België stuurt liever geen wielerploeg naar Minsk, terwijl daar wel binnenkort het EK baanwielrennen zou moeten doorgaan. Het is hopen op een verandering van locatie.

Sinds de Wit-Russische president Lukashenko een vliegtuig naar zijn land deed uitwijken om de kritische journalist Protasevich te arresteren, rijzen er grote vragen over de veiligheid voor Europeanen in Minsk. Duitsland en Nederland hebben al afgezegd voor het EK. België voorlopig nog niet.

NOG GEEN BESLISSING GENOMEN

"Mocht de UEC toch nog het EK in Minsk laten plaatsvinden, dan moeten we nadenken over wat we gaan doen. Voorlopig hebben we nog geen beslissing genomen", zegt Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling, in Het Laatste Nieuws. "Is het veilig in Minsk? Dat weet ik niet, ik ben er niet geweest."

De pistiers hebben door corona amper kans gehad om wedstrijden te rijden. "We wilden onze renners graag extra competitie aanbieden met het EK in Minsk. We zouden een sterke ploeg sturen en enkele dingen uittesten: opwarming, afkoeling, automatismen fijn afstellen in functie van de Spelen in Tokio. Maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid. We kunnen enkel hopen dat het EK naar een andere locatie wordt verplaatst."

OOK DE KETELE GEEFT VOORRANG AAN VEILIGHEID

Een prominent baanwielrenner als Kenny De Ketele vindt alvast dat het gezond verstand moet zegevieren. "Als het echt gevaar inhoudt, lijkt het me niet verstandig om te gaan."