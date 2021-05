Bernal over bergetappe: "Op een slechte dag kan je alles verliezen, kijk maar naar woensdag"

In de achttiende etappe van de Ronde van Italië reden de renners op een vlak parcours. Een dag dus waarin de klassementsmannen enigszins konden proberen te recupereren, want vrijdag staat er alweer een zware bergetappe op het programma, dat wist ook roze trui Egan Bernal.

“Herstellen vandaag was lastig, aangezien ik constant in het wiel reed en het ook zeker geen makkelijke dag was. Ik voelde me vandaag wel veel beter op de fiets en ik hoop vrijdag weer op een goede dag”, begon de roze trui na de achttiende etappe.

Bernal keek ook al naar de bergetappe van vrijdag. “Ik kan nu nog niet zeggen dat ik vol vertrouwen zit voor vrijdag. We zagen woensdag maar weer dat je met een slechte dag alles kunt verliezen. Ik heb daarnaast erg veel respect voor de andere renners”

“Ik moet me nu gewoon focussen en alles geven. Het is speciaal dat ik nu tien dagen de roze trui draag, maar het gaat erom dat ik het roze ook na de laatste etappe nog draag”, aldus Egan Bernal in zijn reactie na de achttiende etappe.