🎥 Dagzege voor Simon Yates in de negentiende rit van de Giro

De negentiende rit van de Giro d'Italia brengt de renners van Abbiategrasso naar Alpe di Mera, goed voor een totaal van 166 kilometer. Onderweg komen de renners drie hellingen tegen, met een aankomst van eerste categorie.

Een lange vlucht van zes renners kleurde een groot deel van de koers. Toen het peloton op een goede zestig kilometer van het einde in twee stukken brak ging de voorsprong van de vluchters, met onze landgenoot Quinten Hermans erbij, vlug achteruit.

Op 7 kilometer van het einde werden de vluchters gegrepen door het aanstormende peloton. Almeida probeerde even, maar kreeg niet veel meer dan enkele tientallen meters. Enkele renners, waaronder Yates, Caruso en Vlasov, sloten bij hem aan.

Roze trui Bernal moest een gaatje laten vallen. Yates wou meer en ging alleen door, maar veel meer dan 30 seconden pakte hij niet. Bernal viel op 3 kilometer van het einde zonder ploegmaten en probeerde de sprong te wagen naar Yates. Enkel Almeida kon volgen, Caruso moest lossen.

Op 500 meter van het einde kon Almeida nog wegrijden van Bernal, maar de dagzege was voor Yates. In het klassement loopt hij wat in op Caruso. Almeida werd opnieuw tweede, op 11 seconden. Bernal was derde.