Lefevere blijft maar berichtjes krijgen: "Tom Boonen heeft me gebeld om Remco te helpen"

De aandacht voor Remco Evenepoel is gigantisch groot. Patrick Lefevere kreeg zelfs een belletje van Tom Boonen.

De stuurmanskunsten van Remco Evenepoel zijn niet wat ze moeten zijn en dus moet eraan gewerkt worden. “We krijgen aanbiedingen van alle kanten”, zegt Patrick Lefevere aan L’Avenir. “Zelfs Tom Boonen heeft me gebeld om te zeggen dat hij bereid is Remco te helpen. Door hem in zijn raceauto mee te nemen naar Circuit Zolder. Oké, het is niet helemaal dezelfde sport, maar het gaat ook over rijden, nietwaar?”

Eerder werd ook al aangeraden om Evenepoel het veld in te sturen. “Dat is op dit moment geen onderdeel van de discussie. Veldrijden is de laatste jaren erg veranderd. Je kunt er niet alleen heen gaan om te leren. Hoe zal Remco reageren als hij vijf ronden achter Mathieu van der Poel finisht? Dat zou geen gunst voor hem zijn.”

De bedoeling van Lefevere is nog altijd om zijn poulain een grote ronde te zien winnen. “Dat is nog steeds het doel. Ik heb een investering op lange termijn in hem. Als hij geen grote ronde wint, dan heb ik een fout gemaakt.”