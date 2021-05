Mooi van het peloton! Al het prijzengeld van 19de etappe Giro gaat naar slachtoffers kabelbaanaccident

"Hoewel de Giro de Mottarone niet zal beklimmen, zullen de renners hulde brengen aan de 14 slachtoffers van de kabelbaanramp. Ze hebben unaniem beslist het prijzengeld van vandaag te doneren aan kleine Eitan en de families die getroffen zijn door deze vreselijke tragedie", klonk het op de Twitter van rennersvakbond CPA.

Het prijzengeld dat in de negentiende etappe wordt verdiend, zal dus gedoneerd worden aan Eitan en de nabestaanden van de andere slachtoffers, dat heeft het peloton dus unaniem beslist. Een mooie geste van de renners, afwachten nu wie het prijzengeld zal mogen doneren.

Although the Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro will not climb the #Mottarone, the riders will pay tribute to the 14 victims of the #Stresa cable car crash. They have unanimously decided to donate all prize money from today's stage to little #Eitan and to the families affected by this terrible tragedy.#CPA pic.twitter.com/uxf7stov5f