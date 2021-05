Sagan krijgt boete en verliest UCI-punten door 'intimidatie en ongepast gedrag tegenover andere renners'

De achttiende etappe van de Ronde van Italië was een vlakke etappe en een mogelijke opportuniteit voor sprinters om een ritzege te pakken, of de paarse trui te veroveren van Peter Sagan. De Slowaak heeft er dan ook alles aan gedaan om zijn lievelingstrui te houden...

Dat Peter Sagan alles zal doen om zijn paarse trui te behouden, is na de achttiende etappe van de Giro wel geweten. Er was een groepje vluchters ontsnapt uit het peloton, en Sagan wou koste wat het kost niet dat die renners werden teruggehaald. De reden? Anders kon de Slowaakse renner nog punten verliezen in de sprint in de strijd om de paarse trui.

Sagan gebruikte zijn status om zich te laten gelden in het peloton. De Slowaak van BORA-Hansgrohe zette renners op hun plaats die naar de kopgroep toe wouden rijden, en dat werd niet geapprecieerd door de jury. Sagan kreeg een boete van meer dan 900 euro en verloor 50 UCI-punten. De reden die de jury gaf: ‘intimidatie en ongepast gedrag tegenover andere renners’.