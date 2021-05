Wint Geraint Thomas de Dauphiné? Een overzicht van de beste voorbereiding op de Tour

Zondag gaat ook het criterium du Dauphiné van start, een rittenkoers van acht dagen die wordt aanzien als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Acht etappes met veel beklimmingen in de Franse bergen, een ideale voorbereiding voor de klassementsrenners dus ook.

Net zoals de Ronde van Zwitserland heeft het criterium du Dauphiné veel bergen en is het dus de ideale voorbereiding op de Tour de France van deze zomer. De Dauphiné werd dan ook al vaak gewonnen door de toekomstig tourwinnaar, onder andere Wiggins, Froome en Thomas wonnen er al eens.

De topfavoriet om de Dauphiné te winnen is Geraint Thomas, die al eens in 2018 won, en een paar weken later ook de Tour won. Er moet ook zeker rekening gehouden worden met Miguel Ángel López, Richie Porte, Michael Woods, David Gaudu en Wilco Kelderman. En ook een outsider als Nairo Quintana maakt natuurlijk altijd kans. Afwachten dus wie de Dauphiné zal winnen en met een goed gevoel richting Tour trekt.