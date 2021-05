🎥 Zo viert de nieuwe Remco Evenepoel een ongelofelijke ritzege

In de Classique des Alpes, een juniorenkoers van Tourorganisator ASO, kwam hij met maar liefst vier minuten voorsprong over de finish.

Het is niet de eerste keer dat Uijtdebroeks zo uitpakt. Begin mei pakte hij de Grote Prijs van West-Bohemen na een solo van 70 kilometer.

In de Classique des Alpes ging hij er op de eerste klim van de dag vandoor en ze zagen hem nooit meer terug. Uijtdebroeks gaat volgend seizoen aan de slag bij Bora-Hansgrohe.

Zijn zege in Frankrijk deed hij met een typisch Evenepoel-gebaar, zoals op de wereldtitel van Remco bij de junioren in 2018.

