Ben Hermans start aan zijde van Chris Froome in Critérium Du Dauphiné

Zondag, nog voor het einde van de Giro, staat de volgende belangrijke rittenkoers al op het programma, namelijk het Critérium du Dauphiné. Israel Start-Up Nation trekt alvast met een Belgische kopman naar Frankrijk.

Want hoewel ook Chris Froome aan de start staat, vertelt ploegleider Rik Verbrugghe dat Ben Hermans de kopman zal zijn van de ploeg. Of Froome volledig in dienst zal rijden of zijn eigen kans mag gaan is niet zeker. In Romandië beloofde hij alvast om te werken voor ploegmaat Woods, die uiteindelijk 5e werd op 43 seconden van winnaar Thomas.

Het is voor Froome nu zo'n twee jaar geleden dat hij ten val kwam in de verkenning van een tijdrit in de Dauphiné. Een val die zijn carrière veranderde, want de Keniaanse Brit is nog altijd op zoek naar het juiste ritme. Hij is alvast op hoogtestage geweest om niets aan het toeval over te laten.