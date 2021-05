Iljo Keisse heeft een uitgesproken mening over boete voor Peter Sagan

Peter Sagan kreeg donderdag een boete van 1.000 Zwitserse frank nadat hij een tegenstander geïntimideerd had.

Iljo Keisse beschrijft wat er precies gebeurde. “Wat Sagan deed, is de baan afzetten. Met zijn ploeg in blok voor het peloton rijden, om tegenstanders te beletten om nog naar de kopgroep te springen”, zegt Keisse aan Het Nieuwsblad. “Sagan was op dat moment - na twee uur koers aan 55 kilometer per uur blij met de renners die voorop zaten.”

Na drie weken zorgt dat voor de nodige spanningen. “Veel renners in het peloton wilden met de moed der wanhoop toch nog naar voren. Logisch, want iedereen besefte dat het de laatste etappe zou zijn waar de vlucht naar de meet ging. Zo krijg je een strijd van afstoppers versus aanvallers, en in een vermoeid peloton gaan mensen dan al eens over de schreef.”

Volgens Keisse zal Sagan er niet bepaald van wakker liggen. “We zitten hier ook met ritten die integraal in beeld komen, dus de VAR kijkt mee. Sagan is zo beboet, maar ik veronderstel dat het er bij hem wel van af kan.”