Johan Bruyneel laat zich horen over Remco Evenepoel: "Alle wetten van wielrennen overhoop"

Remco Evenepoel heeft een sterke Giro d'Italia gereden en kan nu pieken richting Olympische Spelen in Tokio.

Johan Bruyneel heeft een zeer sterke Remco Evenepoel aan het werk gezien in de Giro. “Nuchter bekeken is het fenomenaal wat hij in de eerste tien dagen van de Giro heeft laten zien. We hebben ons allemaal te veel laten meeslepen in de roes. Alsof Remco superman is”, zegt Bruyneel aan HLN.

Toch neemt dat niet weg dat er nog werk aan de winkel is. “Het is wel een feit dat hij nog enorm veel moet leren. We hebben het over zijn stuurmanskunst. Pas op, hij rijdt zo slecht niet in het peloton. Hij koerst ook nog maar vier jaar. Hij zal daarin verbeteren, maar hij wordt nooit een acrobaat op zijn fiets. Dat hoeft ook niet. Als je een sterke ploeg rond je hebt, kan dat allemaal worden opgevangen. Dat zal niet de reden zijn waarom hij geen grote ronde kan winnen."

Evenepoel wil tegen de Olympische Spelen op topniveau zijn. Hij heeft dus nog wat tijd om rust te pakken en te pieken. “De eerste tien dagen hebben we de klasse van Remco Evenepoel gezien. Het is duidelijk dat de basis niet aanwezig was om dat door te trekken. In het tweede deel van het seizoen zal die basis er wel zijn. Dat is wat ik denk. Nogmaals, de dag van vandaag worden alle wetten van het wielrennen door die jonge garde overhoop gefietst."