De Ronde van Limburg is vergeten: "Extra mooi tussen al die grote namen"

Brent Van Moer heeft de eerste etappe in de Dauphiné gewonnen. Hij kwam solo aan, zonder fout te rijden dit keer.

De situatie van de Ronde van Limburg kan Van Moer ondertussen al plaatsen. “Toen had ik ook een mooie solo achter de rug, maar kende ik pech”, zei Van Moer meteen na de aankomst.

Die stunt wilde Van Moer vandaag nog eens overdoen. “Ik wilde bewijzen dat ik alleen kan aankomen. Het is extra mooi dat ik het kan doen in de Dauphiné, tussen al deze grote namen. Het plan vandaag was om in de ontsnapping van de dag te zitten. Ik kon onderweg nog wat punten voor de bergtrui sprokkelen. In de finale had ik nog goede benen, dus zette ik solo aan. Ik was erg blij om alleen te eindigen.”

Vorig jaar ging Van Moer in de eerste rit tegen de vlakte en moest hij opgeven. “Ik had nog geen goede ervaringen met de Dauphiné. Maar nu ben ik blij dat ik hier ben. Het is prachtig om mijn eerste profzege te pakken in een grote race als deze.”