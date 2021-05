Als De Gendt het al zelf zegt: "Brent Van Moer is de nieuwe Thomas De Gendt"

Heerlijk gewoon, de manier waarop Brent Van Moer naar winst knalde in Issoire. Een straffe solo die iedereen verraste, want achter hem strandde een peloton van tachtig man op een kleine halve minuut. Doet dat niet aan iemand denken?

De vergelijking kon niet achterwege blijven: Brent Van Moer behaalde een overwinning à la Thomas De Gendt. Op het moment dat hij vertrok, zullen er velen in het peloton gedacht hebben: die halen we nog wel terug. Maar Van Moer ging niet kapot, de concurrenten beten op hem de tanden stuk. Meer dan sprinten voor plek twee restte hen niet.

Zoals we zo vaak al bij Thomas De Gendt gezien hebben dus. Het is ook geen toeval, want net als bij De Gendt zit het aanvallen in het DNA bij Brent Van Moer. Hij deed het in de Tirreno, in het Vlaamse voorjaar en nu dus ook in de Ronde van Limburg en de Dauphiné. Met eindelijk in de Dauphiné ook die welverdiende beloning daarbij.

De nieuwe De Gendt is dus gearriveerd. Maar wacht eens even, de huidige De Gendt rijdt ook nog altijd bij Lotto Soudal. Die ziet er geen probleem in. Integendeel, hij is volledig akkoord. "Je hebt het hier het eerst gehoord. Brent Van Moer is de nieuwe Thomas De Gendt", schrijft De Gendt zelf op zijn Twitteraccount.