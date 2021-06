Geen Van Moer maar wel Van Wilder nu beste jongere in Dauphiné: "We reden een goede koers als ploeg"

De grote talenten in de Dauphiné komen uit België. Van Moer droeg het wit na rit 1, Ilan Van Wilder doet dat na de tweede etappe. Van Wilder mocht met zijn klimmerscapaciteiten niet ontbreken in de groep die de laatste klim overleefde in de tweede rit.

Dat was ook niet het geval. In de loop van de tweede rit verliep alles zo goed als naar wens voor de troepen van DSM. ""Het was een goede dag en we reden een goede koers als ploeg. We waren constant voor mekaar aan het uitkijken", zegt Van Wilder.

Zijn prestatie was dus voldoende om naar de leiding te springen in het jongerenklassement. Een goede positionering was daarbij cruciaal. "In de finale deden de jongens een goede job om Felix Gall, Kevin Vermaerke en mezelf in positie te krijgen voor de laatste klim. Felix en Marco Brenner probeerden om aan te vallen, maar het tempo in de groep lag hoog en ze werden gegrepen."

NET VOOR VAN AVERMAET

De ritzege was voor vluchter Pöstlberger, maar achter hem bleven enkele tientallen renners samen. "Het kwam dan aan op een sprint en ik probeerde een goede uitslag te behalen." Van Wilder kwam als zevende over de streep, vlak voor Van Avermaet, en was dus nipt beste Belg.