Kan Egan Bernal de Tour de France winnen? "Waar moet Bernal de anderen kloppen?"

Egan Bernal won de Giro d'Italia van 2021, maar volgens Thijs Zonneveld niet alleen omdat hij zo sterk was.

De prestatie van Egan Bernal was zonder meer af in de Giro, al moet er wel met twee woorden gesproken worden. De namen van de eerste achtervolgers zijn niet meteen de grootste ronderenners. "Bernal heeft duidelijk gekozen om Primoz Roglic en Tadej Pogacar te ontlopen en de Giro te winnen in plaats van tweede viool te spelen in de Ronde van Frankrijk”, zegt wielerjournalist Thijs Zonneveld in ‘De Tribune’.

Zonneveld vindt dat ook de goede keuze. “Volgens mij is het meer waard om de Giro te winnen dan om derde of vierde te worden in de Tour. Hij hinkt al enige tijd achter op het niveau van Pogacar en Roglic en merkt dat hij door hen telkens wordt afgeslacht."

De vraagtekens zitten vooral in de tijdritten, maar ook in de rug van Bernal. "Roglic of Pogacar hebben niet de zwaktes die Bernal af en toe wel heeft. Zeker in een tijdrit. Waar moet Bernal die twee kloppen? Misschien zal Bernal in een ronde van drie weken wel eens beter klimmen, zeker boven de 2.000 meter, maar in een chronorit krijgt hij zoveel tijd om zijn oren, dat ik Bernal de twee anderen niet zie verslaan."

Zonneveld eindigt met een sneer naar de Giro. “De bezetting in de Giro was niet top. Dat zie je aan de renners die net buiten het podium vallen zoals Aleksandr Vlasov, die we enkel hebben zien aanklampen. En aan renners buiten de top tien. Koen Bouwman wordt 12e op meer dan een halfuur van de winnaar. Dat zegt iets over het niveau, denk ik."